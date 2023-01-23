МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Baker Hughes по итогам 2022 года составила 182 миллиона долларов, тогда как годом ранее был убыток в 219 миллионов, сообщается в релизе компании. Чистая прибыль Schlumberger увеличилась в 1,8 раза в 2022 году

Разводненный убыток на акцию за отчетный период составил 0,61 доллара против убытка в 2021 году в 0,27 доллара. Выручка компании в 2022 году увеличилась на 3% — до 21,156 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2022 года чистая прибыль компании упала в 1,6 раза по сравнению с четвертым кварталом 2021 года – до 182 миллионов долларов.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,18 доллара против прежних 0,32 доллара. Скорректированная разводненная прибыль при этом составила 0,38 доллара на акцию против в 0,25 доллара годом ранее, ожидалась прибыль в 0,4 доллара. Выручка компании за четвертый квартал увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 5,905 миллиарда долларов. Аналитики ждали квартальную выручку на уровне 6,06 миллиарда долларов.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,06%.

Baker Hughes — нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.