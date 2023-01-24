МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Honda Motor Co заявила, что создаст новое подразделение, чтобы укрепить позиции бизнеса электрификации машин и ускорить разработки. Решение было принято в рамках программы реорганизации. Honda и GAC прекратили производить и продавать автомобили Acura в Китае

В заявлении компании сказано, что изменения вступят в силу 1 апреля. Новое подразделение займется стратегией электрификации японского автопроизводителя и разработкой автомобилей, мотоциклов и силовых установок, например генераторов.

Honda в прошлом году обозначила цель по выпуску в мире 30 моделей электромобилей и производству около 2 млн электромобилей в год к 2030 году.