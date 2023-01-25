МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Производитель грузовиков "Камаз" готовится к тестированию беспилотных автомобилей на трассе М-11 "Нева" в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры", готовится в сообщении компании. "Камаз" заявил о готовности поставлять электробусы в Туркменистан

"Специалисты Научно-технического центра "Камаза" приступили к работам по реализации проекта "Беспилотные логистические коридоры", в рамках которого по федеральной трассе М-11 "Нева" будут тестироваться беспилотные грузоперевозки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ведутся работы над созданием высокоточной цифровой карты дороги, что позволит автомобилю-роботу позиционировать себя с точностью в несколько сантиметров. Высокоточная карта также позволит автомобилю иметь полную информацию об инфраструктурных объектах на дороге: знаках, светофорах, погодных станциях, мостах, развязках, бордюрах, съездах. Всё это в совокупности должно дать автомобилю возможность правильно планировать свои действия на дороге при совершении различных манёвров.

В компании также напомнили, что продолжаются испытания беспилотных транспортных средств в Татарстане, на маршрутах Набережные Челны — Казань и Набережные Челны — Нижнекамск. С марта текущего года планируются регулярные поездки по трассе на двух автомобилях, в третьем квартале к ним присоединятся ещё три автомобиля, заключили в компании.