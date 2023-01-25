МИНСК, 25 янв — ПРАЙМ. Нужно определиться с реальной перспективой и сроками создания белорусского электромобиля, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Лукашенко заявил о провале попыток Запада удушить Россию и Белоруссию

"Одним из ключевых вопросов, которые я хотел бы с вами обсудить, является перспектива и реальные сроки создания отечественного легкового автомобиля, электромобиля", — заявил он чиновникам.

Головченко напомнил, что данную задачу поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если в грузовом транспорте, грузопассажирском, есть существенные результаты, есть уже опытные образцы, то по части легкового электротранспорта проведена значительная научно-исследовательская работа, но нужно выйти на концептуальное решение в направлении создания электромобиля", — подчеркнул премьер.

Видеофрагмент речи Головченко в среду опубликовал Telegram-канал белорусского правительства