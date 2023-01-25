ТУЛА, 25 янв — ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Haval планирует достроить новый завод двигателей под Тулой в четвертом квартале 2023 года, говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах компании, приуроченных к выпуску 100 000 машин бренда на автозаводе в РФ. "Камаз" протестирует беспилотные автомобили на трассе М—11 "Нева"

"В ноябре 2020 года началось строительство нового завода двигателей, который расположился на территории существующего завода Haval полного цикла. Строительство планируется завершить в 4 квартале 2023 года", — отмечается в тексте.

Строительство завода идет в рамках заключенного в 2020 году специнвестконтракта Haval с Минпромторгом РФ, по которому компания взяла обязательства по углублению локализации производства в стране. Тогда автопроизводитель отмечал, что площадь нового завода двигателей составит 10368 квадратных метров. Планируется, что производственная площадка будет поставлять силовые агрегаты для более чем 90% новых кроссоверов и внедорожников Haval в РФ. Кроме того, новое предприятие создаст более 300 рабочих мест.

Haval – первый и на сегодняшний день единственный китайский автомобильный бренд, подписавший СПИК (специальный инвестиционный контракт) c Минпромторгом РФ на локализацию производства в России. Компания взяла на себя обязательства по локализации ключевых компонентов, в том числе двигателей и коробок передач.

Завод Haval расположен на территории индустриального парка "Узловая" в Узловском районе Тульской области. Заводской комплекс, оснащенный 133 роботами, включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех изготовления компонентов. Сегодня на заводе Haval в Тульской области производится городской кроссовер Haval Jolion, интеллектуальный кроссовер Haval F7 и кросс-купе Haval F7x, высокофункциональный кроссовер Haval Dargo, а также рамный внедорожник Haval H9.