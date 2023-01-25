ТУЛА, 25 янв — ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Haval в первом полугодии 2023 года запустит в России принципиально новую модель бренда, заявил президент Haval в РФ Чжан Цзюньсюе. Китайский Haval планирует достроить завод двигателей под Тулой в 2023 году

Речь, скорее всего, идет о начале серийного производства новой модели на заводе под Тулой, но в компании пока воздерживаются от более подробных комментариев.

"В этом году мы запустим еще один автомобиль, который присоседится к семье Haval. В первом полугодии", — заявил топ-менеджер на мероприятии, посвященном выпуску стотысячного автомобиля на заводе в Тульской области.

Haval – первый и на сегодняшний день единственный китайский автомобильный бренд, подписавший СПИК (специальный инвестиционный контракт) c Минпромторгом РФ на локализацию производства в России. Компания взяла на себя обязательства по локализации ключевых компонентов, в том числе двигателей и коробок передач.

Завод Haval расположен на территории индустриального парка "Узловая" в Узловском районе Тульской области. Заводской комплекс, оснащенный 133 роботами, включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех изготовления компонентов.

Сегодня на заводе Haval в Тульской области производится городской кроссовер Haval Jolion, интеллектуальный кроссовер Haval F7 и кросс-купе Haval F7x, высокофункциональный кроссовер Haval Dargo, а также рамный внедорожник Haval H9.