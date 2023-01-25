ТУЛА, 25 янв — ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Haval выпустил 100 тысяч автомобилей на заводе под Тулой с момента его открытия в 2019 году, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. Дилеры предупредили о сохранении дефицита на российском авторынке

Стотысячным автомобилем, сошедшим с конвейера, стал городской кроссовер Haval Jolion в цвете "магматический красный" с полным приводом.

В компании рассказали, что в 2022 году было продано 17 112 кроссоверов Jolion, что стало абсолютным рекордом Haval. Модель вошла в топ-6 по продажам в РФ по итогам 2022 года.

"Сегодня мы отмечаем историческую веху. Она подчеркивает тот большой путь, который мы прошли. Компания Haval приступила к строительству собственного завода сразу, как пришла в Россию. Завод начал работу в 2019 году, став нашим первым зарубежным предприятием полного цикла. Спустя три года мы достигли 100 000 произведенных автомобилей. Мы с радостью переходим этот рубеж и готовимся к новым достижениям", — сказал президент Haval в РФ Чжан Цзюньсюе.

Haval – первый и на сегодняшний день единственный китайский автомобильный бренд, подписавший СПИК (специальный инвестиционный контракт) c Минпромторгом РФ на локализацию производства в России. Компания взяла на себя обязательства по локализации ключевых компонентов, в том числе двигателей и коробок передач.

Завод Haval расположен на территории индустриального парка "Узловая" в Узловском районе Тульской области. Заводской комплекс, оснащенный 133 роботами, включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех изготовления компонентов.

Сегодня на заводе Haval в Тульской области производится городской кроссовер Haval Jolion, интеллектуальный кроссовер Haval F7 и кросс-купе Haval F7x, высокофункциональный кроссовер Haval Dargo, а также рамный внедорожник Haval H9.