МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года незначительно снизилась – на 0,2%, до 32,722 миллиарда шведских крон (около 3,2 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя. Компания Tesla отчиталась об увеличении чистой прибыли

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 16,09 кроны (1,57 доллара) против 16,12 кроны (1,58 доллара) годом ранее. При этом выручка группы выросла на 27,7%, до 473,479 миллиарда крон (46,35 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Volvo сократилась на 17,2% — до 6,62 миллиарда крон (648 миллионов долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 3,26 кроны (0,32 доллара) против 3,93 кроны (0,38 доллара) в аналогичном периоде предыдущего года. Выручка компании выросла на 31,2% — до 134,302 миллиарда крон (13,15 миллиарда долларов).

Компания продолжает следовать своей стратегии по достижению максимального уровня производства для удовлетворения ожиданий клиентов, даже если это потребует дополнительных затрат.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, производит грузовые автомобили, автобусы, строительную технику, а также морские и промышленные двигатели. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге. В компании работают почти 95 тысяч человек.