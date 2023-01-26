МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. ФГУП "НАМИ" представило эскизы гражданской версии электрического мотоцикла Aurus Merlon, соответствующее видео с их презентацией опубликовано в официальном Телеграм-канале разработчика. Российскому автомобилю Aurus создадут электрическую версию

"Первое, что необходимо отметить, то, что мотоцикл Aurus Merlon может поступить в свободную продажу. Однако мы не ожидаем большого ажиотажа и спроса в массовом сегменте на этот мотоцикл по ряду объективных причин. В первую очередь, это высокая стоимость, меньший по сравнению с бензиновыми аналогами запас хода, достаточно специфический дизайн в стиле автомобилей Aurus и так далее", — отметил руководитель проекта Aurus Merlon Евгений Торженов.

Он также напомнил, что серийное производство новинки планируется запустить в 2024 году на площадке ФГУП "НАМИ".

Изначально электромотоцикл создавался для сопровождения официальных делегаций. Его название выбрано неслучайно: мерлон — это зубец Кремлевский стены. При этом, судя по презентации ФГУП "НАМИ", прорабатываются версии Aurus Merlon для нужд ГИБДД и МЧС.

Электромотоцикл Aurus Merlon, предназначенный для сопровождения официальных делегаций, был впервые представлен на международной выставке "Иннопром-2022". Aurus Merlon способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 200 км/ч, запас хода — 200 километров.