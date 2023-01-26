МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Автомобилей Lada Xray в целом не осталось в наличии в официальных дилерских центрах бренда в РФ, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". "Ростех" построит в Москве комплекс по выпуску компонентов авиадвигателей

"Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось", — сказали в пресс-службе ассоциации, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, судя по сайту "АвтоВАЗа", компания окончательно исключила Lada Xray из модельного ряда. Автопроизводитель убрал эту модель из перечня доступных к продаже.

В сентябре в компании объявили, что не планируют возобновлять производство Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов. При этом РИА Новости в "АвтоВАЗе" уточняли, что проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у их владельцев не будет: гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжится, несмотря на снятие модели с производства.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 188,6 тысячи машин (- 46% к 2021 году).