ТРИПОЛИ, 26 янв — ПРАЙМ. Базирующееся в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии приглашает российские нефтяные компании вернуться к переговорам с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC), заявил РИА Новости министр нефти ПНЕ Мухаммед Аун. ЕС и G7 продолжат обсуждать потолок цен на российские нефтепродукты

"Компании "Татнефть" и "Газпром" получали участки на разведку. Однако, похоже, что после 17 февраля (2011 года, годовщина революции, приведшей к свержению Муаммара Каддафи — ред.) они столкнулись с форс-мажором и больше к этому не возвращались… Приглашаем компании вернуться и, возможно, эти компании вернутся и вступят в переговоры с NOC", — сказал собеседник агентства.