"Москвич" определил 20 дилерских центров в 12 городах России и начнет поставки в феврале
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" в феврале планирует начать поставки своих автомобилей бренда еще в 12 городов России, также ищет дилеров в Сочи и Симферополе, говорится в сообщении автопроизводителя.
"Москвич" определил еще 20 дилерских центров в 12 городах России: Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень и Челябинск. Отгрузки автомобилей начнутся в феврале", — говорится в сообщении.
Теперь дилерская сеть бренда представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах, подчеркнули в компании.
В "Москвиче" также отметили, что интерес россиян к модельному ряду растет, поэтому география присутствия марки на первом этапе расширится. "С 30 января по 10 февраля будут приниматься заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. Также возобновится поиск партнеров в Москве", — добавили в пресс-службе.
Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На предприятии уже налажен выпуск городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е", в планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.
https://1prime.ru/business/20230127/839612290.html