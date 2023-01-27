МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" в феврале планирует начать поставки своих автомобилей бренда еще в 12 городов России, также ищет дилеров в Сочи и Симферополе, говорится в сообщении автопроизводителя. Первые электромобили "Москвич 3е" поступили в подмосковный автосалон

"Москвич" определил еще 20 дилерских центров в 12 городах России: Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень и Челябинск. Отгрузки автомобилей начнутся в феврале", — говорится в сообщении.

Теперь дилерская сеть бренда представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах, подчеркнули в компании.

В "Москвиче" также отметили, что интерес россиян к модельному ряду растет, поэтому география присутствия марки на первом этапе расширится. "С 30 января по 10 февраля будут приниматься заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. Также возобновится поиск партнеров в Москве", — добавили в пресс-службе.

Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На предприятии уже налажен выпуск городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е", в планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.