ТОКИО, 27 янв — ПРАЙМ. Один из ведущих в Японии автопроизводителей Nissan Motor объявил об отзыве более полумиллиона автомобилей, включая модели Serena и X-Trail из-за неисправности в работе функции остановки двигатели при отсутствии движения. СМИ: Nissan Motor может договориться о снижении доли Renault SA в январе

В частности, отзыву подлежат автомобили, выпущенные с сентября 2010 года по июнь 2017 года.

"Пожалуйста, предпримите меры по замене ECO мотора. Как только необходимые для проведения замен части будут доступны, мы уведомим вас и произведем замену", — отмечается в пресс-релизе компании.

Как подчеркивает телеканал NHK, из-за отсутствия деталей работы по замене начнутся не ранее сентября 2023 года.