МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Компания Ford Motor Co сегодня сообщила, что отзывает в США 382 000 автомобилей из-за потенциальной неисправности видеовыхода, которая не позволяет отображать видео с камеры заднего вида. Nissan отозвал более 500 тысяч автомобилей Serena и X-Trail

Американский автопроизводитель сообщил, что отзыв касается некоторых автомобилей Explorer 2020-2023 модельного года, автомобилей Lincoln Aviator, а также Lincoln Corsair 2020-2022 модельных годов, оснащенных 360-градусными камерами. Ford получил сообщения о 17 незначительных авариях, связанных с отзывом, и более 2 100 отчетов о гарантийном обслуживании.

Данный отзыв расширяет и заменяет отзыв 2021 года. Дилеры обновят программное обеспечение модуля обработки изображений.