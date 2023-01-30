МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" столкнулся с "небольшим дефицитом отдельных оттенков лакокрасочных материалов" (ЛКМ) и планирует разрешить ситуацию в ближайшее время, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. "АвтоВАЗ" начал продажи двухтопливной Lada Granta

"В настоящее время есть небольшой дефицит отдельных оттенков ЛКМ. Разрешить ситуацию планируется в ближайшее время", — сообщил представитель "АвтоВАЗа", отвечая на соответствующий вопрос.

По данным газеты "Ведомости", с ноября "АвтоВАЗ" начал красить модели Granta в два цвета: черный и белый, Niva Legend, Travel и Bronto доступны в темно-зеленом цвете, коммерческие Lada – в белом. Пока такая тенденция цветовой гаммы сохраняется — в целом модели Lada у дилеров есть и в других цветах, но это скорее единичные случаи, отмечает издание.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысяч автомобилей (-46% к 2021 году).