ТОКИО, 30 янв — ПРАЙМ. Nissan и Renault "определили новый фундамент партнерства" и договорились о том, чтобы обоюдный пакет акций друг друга у каждой компании составлял 15%, об этом сообщается в опубликованном автоконцерном заявлении. "АвтоВАЗ" намерен устранить дефицит краски в ближайшее время

"Nissan и Renault сохранят перекрестное владение 15% акций с запретом на отчуждение акций. Обе компании смогут свободно пользоваться правом голоса, закрепленным за их 15% прямым пакетом акций", — говорится в сообщении.

Такая практика часто встречается у японских компаний, она позволяет ограничить влияние менеджмента других компаний, входящих в один концерн.

До сих пор Renault владел 43% акций Nissan, а японский производитель – лишь 15% акций Renault. Nissan давно хотел пересмотреть соглашение, считая такое распределение несправедливым.

На переходный период для передачи 28% акций японскому автостроителю будет создана доверительная компания.

Кроме того, стороны договорились развивать партнерство в Латинской Америке, Индии и Европе по трем направлениям: рынкам, автомобилям и технологиям. Также Nissan инвестирует средства в образованную французским автопроизводителем компанию Ampere по разработке электромобилей и программного обеспечения с тем, чтобы стать ее стратегическим акционером.

Как сообщает Nissan, "конструктивные переговоры" по этому вопросу шли несколько месяцев. Окончательно решение должно быть утверждено на совете директоров.