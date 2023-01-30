МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей Kaiyi: первой моделью, вставшей на конвейер, стал городской седан E5, старт продаж новинки запланирован на первый квартал 2023 года, говорится в сообщении автопроизводителя. "Автотор" завершит строительство цеха окраски деталей для электромобилей

"Старт производства и начало стратегического партнерства "Автотора" и китайской марки Kaiyi – значимое событие для нашей компании на новом этапе ее деятельности", — заявил председатель совета директоров "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов.

Согласно генеральному соглашению между компаниями, калининградский автопроизводитель получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi на территории России и ряда стран СНГ. "Первой моделью бренда, которая впервые будет представлена на российском рынке, стал современный городской седан E5", — подчеркнули в "Автоторе".

Инвестиции в модернизацию производственной линии для выпуска Kaiyi E5 составили более 100 миллионов рублей. На первоначальном этапе на предприятии будет вестись промышленная сборка на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов, в дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства, сообщили в "Автоторе".

"Начало продаж модели E5 запланировано на первый квартал 2023 года… Официальный дистрибутор Kaiyi в России уже приступил к приему заявок от дилеров", — добавили в компании.

Холдинг планирует до конца 2023 года начать производство еще трех новых моделей китайского бренда Kaiyi помимо седана E5, сказано в сообщении автопроизводителя. Bloomberg: Китай занял третье место по поставкам автомобилей

"До конца 2023 года планируется выход на российский рынок еще трех моделей бренда", — отметили в "Автоторе", комментируя заключение соглашения с Kaiyi.

Производство автомобилей этого китайского бренда холдинг начал 30 января, первой моделью, вставшей на конвейер, стал городской седан E5. На первоначальном этапе на предприятии будет вестись промышленная сборка на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов. В дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства.

Как сообщал РИА Новости в ноябре глава совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов, в 2023 году предприятие планирует произвести минимум 50 тысяч автомобилей, а согласно оптимистичному сценарию — 70 тысяч и более.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В 2023 году завод планирует произвести минимум 50 тысяч автомобилей, а по оптимистичному сценарию — 70 тысяч и более.