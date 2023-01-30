МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Жители Москвы и Подмосковья смогут подать заявку в "Россети" на установку станций для зарядки электромобилей (ЭЗС) для собственных нужд, сообщили в энергокомпании. Первые электромобили "Москвич 3е" поступили в подмосковный автосалон

"Россети" запустили услугу по монтажу "под ключ" зарядных станций для электромобилей по заявкам потребителей. На данный момент услуга доступна в Москве и Подмосковье. В ближайшее время возможность установить ЭЗС для собственных нужд появится в ряде других регионах страны", — говорится в сообщении.

Предложение актуально для собственников электромобилей, девелоперов, владельцев автосервисов, торгово-развлекательных комплексов, бизнес-центров, гостиниц, отмечают в компании. Подать заявку можно на портале электросетевых услуг или на сайте компании "Россети Московский регион".

"Специалисты подберут решения в соответствии с запросами потребителей, смонтируют и протестируют зарядные комплексы с последующим гарантийным обслуживанием", — пояснили в компании.

Компании группы "Россети" за прошедший год установили 74 зарядных комплекса в Москве, Подмосковье, Воронежской, Тульской и Липецкой областях. В этом году была запущена еще 51 станция для зарядки электромобилей в Красноярке.