КАЛИНИНГРАД, 30 янв — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" ведет переговоры с новыми партнерами по сборке автомобилей, минимум с двумя они находятся на финальной стадии, сообщил журналистам глава совета директоров "Автотор Холдинга" Валерий Горбунов. Калининградский "Автотор" начал выпускать китайский городской седан

"У нас на подходе окончательное, официальное завершение договорной работы с еще как минимум двумя партнерами. Таким образом, в этом году, кроме первой линии, которую мы загружаем, мы надеемся загрузить и все линии и выйти при самом хорошем раскладе на 100 тысяч автомобилей производство, по пессимистичному варианту — на 70 тысяч", — сказал он на торжественном мероприятии, посвященном заключению соглашения с китайским Kaiyi и серийному запуску седана E5.

Согласно планам компании, до конца года на конвейер встанет еще три модели Kaiyi. На первоначальном этапе на предприятии будет вестись промышленная сборка на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов. В дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности предприятия — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.