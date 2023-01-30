"Автотор" находится на финальной стадии переговоров по сборке авто с минимум двумя партнерами
КАЛИНИНГРАД, 30 янв — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" ведет переговоры с новыми партнерами по сборке автомобилей, минимум с двумя они находятся на финальной стадии, сообщил журналистам глава совета директоров "Автотор Холдинга" Валерий Горбунов.
"У нас на подходе окончательное, официальное завершение договорной работы с еще как минимум двумя партнерами. Таким образом, в этом году, кроме первой линии, которую мы загружаем, мы надеемся загрузить и все линии и выйти при самом хорошем раскладе на 100 тысяч автомобилей производство, по пессимистичному варианту — на 70 тысяч", — сказал он на торжественном мероприятии, посвященном заключению соглашения с китайским Kaiyi и серийному запуску седана E5.
Согласно планам компании, до конца года на конвейер встанет еще три модели Kaiyi. На первоначальном этапе на предприятии будет вестись промышленная сборка на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов. В дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности предприятия — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.
https://1prime.ru/business/20230130/839625989.html