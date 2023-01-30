ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер, заявил, что Вопрос продления моратория на установку систем "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые в Россию жителями Дальнего Востока автомобили будет решен, заявил вице-премьер, полномочный представитель главы государства в ДФО Юрий Трутнев Источник: разрешение на импорт авто без "Эра-Глонасс" для физлиц продлят

Для жителей Дальнего Востока уже несколько лет действует возможность ввоза из-за рубежа праворульных автомобилей без установки "ЭРА-ГЛОНАСС". Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд. В последний раз правительство России продлило возможность ввоза из-за рубежа иномарок без установки системы до 3 декабря 2022 года.

"Думаю, что мы решим эту проблему", — сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, будет ли продлен мораторий на установку ГЛОНАСС на машины дальневосточников.

В июле правительство РФ упростило регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы, и временно отменило обязательное требование по оснащению машин устройствами вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Пресс-служба кабмина сообщала, что из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими. Новый упрощенный порядок регистрации действует до 1 февраля 2023 года. Источник сообщал РИА Новости, что он будет продлен максимум на год или на меньший срок.