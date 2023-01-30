КАЛИНИНГРАД, 30 янв — ПРАЙМ. Новый китайский городской седан Kaiyi E5, производство которого в понедельник стартовало на калининградском "Автоторе", будет стоить около 1 миллиона рублей, сообщил журналистам глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов. Калининградский "Автотор" начал выпускать китайский городской седан

"Это малобюджетный достаточно автомобиль. Он находится с точки зрения технических характеристик в районе между корейской Rio, которая в Питере производилась когда-то, и Cerato, которая у нас. Его стоимость на рынке будет от до миллиона — чуть больше миллиона", — сказал Горбунов, говоря о стоимости новинки.

Согласно планам компании, до конца года на конвейер встанет ещё три модели Kaiyi. На первоначальном этапе на предприятии будет вестись промышленная сборка на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов. В дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства.

При этом Горбунов уточнил, что в 2023 году планируется произвести 30 тысяч автомобилей бренда Kaiyi, а включая и другие марки — 70-100 тысяч.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности предприятия — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.