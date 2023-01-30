МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Toyota Motor Corp сегодня сообщила, что в 2022 году продала 10,5 млн автомобилей. Таким образом она стала мировым лидером по продажам третий год подряд. Toyota отзовет 8301 машин Lexus в России

Глобальные продажи группы, включая подразделение грузовиков Hino Motors и производителя малолитражных автомобилей Daihatsu, снизились на 0,1%. Рекордные продажи за рубежом в размере 8,6 млн автомобилей помогли компенсировать падение на 9,6% на домашнем рынке, где компания продала 1,9 млн автомобилей.

Занявший второе место концерн Volkswagen ранее в январе сообщил о самых низких продажах более чем за десять лет — в 2022 году он реализовал 8,3 млн автомобилей. Давление на показатель оказали карантин в КНР и ситуация на Украине, нарушившие цепочки поставок.

Хотя некоторые ограничения поставок, связанные с чипами, сохранились и у Toyota, японский автопроизводитель заявил, что высокий азиатский спрос, увеличение производственных мощностей и оптимизация производства в Азии и Северной Америке помогли ему увеличить мировое производство в 2022 году на 5%.

Toyota в ноябре пересмотрела свой прогноз производства на текущий финансовый год, завершающийся в конце марта, до 9,2 млн автомобилей против предыдущего прогноза в 9,7 млн автомобилей.