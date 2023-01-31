МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российские водители не готовы менять автомобили на общественный транспорт, несмотря на дефицит или дороговизну автозапчастей и зачастую нехватку страховых выплат для ремонта, они, скорее, купят подержанное либо новое авто российского или китайского производства, считают опрошенные РИА Новости эксперты страхового рынка. Toyota подтвердила статус мирового автомобильного лидера

"Ситуация с автозапчастями на российском рынке остается сложной. Доля денежных компенсаций взамен ремонта увеличилась. Мы стремимся организовывать ремонт на станциях, однако объективные причины – дефицит большого количества запчастей и ограничения по поставкам – увеличивают его сроки. Поставки могут занимать до двух месяцев, по некоторым деталям – и более", — говорит директор департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании "Согласие" Павел Бикетов.

По его словам, особенно уязвимы в этом отношении премиальные марки автомобилей и новые модели. Наиболее остро обстоит ситуация с Mercedes, Porsche, Volvo, Volkswagen, Lexus, BMW, Audi, Land Rover, а также Ford, Chevrolet и Cadillac.

Начальник управления методологии блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Алексей Бондарев отмечает, что во втором и третьем кварталах прошлого года доля натурального возмещения в урегулировании убытков по ОСАГО опускалась ниже показателей 2021 года, но в четвертом квартале 2022 года началось постепенное восстановление, и сейчас она составляет около 8%.

Старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования "РЕСО-Гарантия" Павел Яковлев в свою очередь указывает, что, например, по каско на конец 2022 года доля выплат вместо ремонта не превышает 8% от общего объема возмещений по страховым случаям, годом ранее общий показатель был 1-2%. Он добавляет, что доля выплат по калькуляции продолжает сокращаться, так как постепенно налаживаются каналы поставок.

"В ОСАГО ситуация гораздо сложнее, т.к. закон ограничивает максимальный срок ремонта (30 дней). Большинство СТОА физически не могут отремонтировать машину за такое время, если требуется замена запчастей. Только на поставку запчастей может потребоваться месяц и более. Поэтому в большинстве случаев, чтобы соблюдать установленные законом сроки урегулирования, мы производим выплату в денежной форме", — добавляет он. Средний размер автокредита в России в декабре вырос до максимума с марта

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ — НЕ АЛЬТЕРНАТИВА АВТО

"Мне кажутся утопией мысли о том, что в текущей ситуации автовладельцы пересядут на общественный транспорт. По нашим опросам, которые мы делаем уже 2 года, и в рамках которых прошло уже 3 волны исследований, очень редко автомобилем пользуются только 1% автомобилистов, а просто редко, т.е. несколько раз в месяц – 3% автомобилистов", — сказал РИА Новости координатор движения "Общество Синих Ведёрок", руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов.

"Наиболее частый профиль использования автомобилей – это ежедневное использование. Это накладывает определенный отпечаток на возможность выбора для такого автомобилиста альтернативного способа передвижения. Важно также понимать, что многие автомобилисты ежедневно посещают сразу несколько мест, из которых допустим, часть может находиться в зоне плохой транспортной доступности именно общественным транспортом", — добавил он.

С ним согласны и страховщики.

Например, Яковлев из "РЕСО-Гарантии" полагает, что какая-то доля автовладельцев пересядет на общественный транспорт, но вряд ли это будет носить массовый характер. Кроме того, помимо общественного транспорта есть еще и каршеринг, есть такси, а велосипеды, самокаты и тому подобное актуальны только в теплое время года.

"Скорее, можно ожидать, что автомобилисты будут относиться более аккуратно к своим машинам и меньше лихачить на дорогах, понимая, что выбор на авторынке сокращается, и провести ремонт или найти замену поврежденному автомобилю будет непросто", — говорит Бондарев из "Росгосстраха". Калининградский "Автотор" начал выпускать китайский городской седан

Шкуматов обращает внимание, что в каско есть так называемая "свобода договора" и страховые компании вместе с авторизованными ими станциями технического обслуживания (СТО) могут устанавливать на автомобили, по согласованию с клиентом и по его доброй воле, любые детали, тут нет такого числа ограничений, как в ОСАГО. При этом число жалоб со стороны автовладельцев на ремонт по каско минимально.

Возвращаясь к ОСАГО, важно отметить, считает эксперт, что натуральному возмещению в рамках обязательной "автогражданки" сейчас препятствуют избыточное регулирование и жесткие рамки, в которые поставлены страховые компании. Действующие законодательные рамки довольно серьезно ограничивают страховщиков в возможности выбора именно этого способа возмещения убытков для автовладельцев.

"Если говорить про возможные пути исправления ситуации, то имеет смысл обсуждать распространение "свободы договора" из системы страхования по каско на ремонт автомобиля на ОСАГО", — предлагает он.

Бикетов из "Согласия" полагает, что спрос просто сместится в сторону подержанных автомобилей и китайских, а также отечественных марок. Пока не видно никаких предпосылок для смены парадигмы автовладения или более частого использования общественного транспорта, добавляет он.

Другие страховщики также отмечают сдвиг спроса в сторону китайских авто. Бондарев из "Росгосстраха" говорит, что продажи китайских автомобилей растут, как растет и запрос автомобилистов на их страхование по каско. Юрист раскрыл, когда должников временно лишают права водить машину

В 2022 году, по статистике "Росгосстраха", именно владельцы набирающих популярность китайских машин обеспечили максимальные темпы роста продаж полисов каско — по европейским, японским или корейским маркам компания не отметила столь существенного увеличения спроса на страховую защиту. Но это, скорее, говорит о большей доступности автомобилей китайского производства для российских потребителей, чем о доступности запчастей.

"Об особенностях ремонта при покупке машины думают явно не в первую очередь. В то же время с запчастями на китайские машины таких проблем, как с европейскими, конечно же, нет", — добавляет он.

По словам Шкуматова, очевидно, что отечественные автомобили или автомобили, которые собираются в России, не имеют никаких проблем с доступностью запасных частей. Вы можете купить практически любую запасную часть от какого-то небольшого элемента обшивки до двигателя для таких автомобилей в тот же день, когда этот компонент вам понадобится.

"Поэтому я думаю, что подавляющее число автовладельцев продолжит пользоваться автомобилем. Возможно, те 4% автовладельцев, которые редко или крайне редко используют автомобиль, будут постепенно отказываться от автомобиля в пользу общественного транспорта. Но подчеркну, что таких автовладельцев крайне мало", — заключает он.