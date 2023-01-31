МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило и расширило программу льготного кредитования производителей электроники, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин. Названа наиболее востребованная IT-специализация в России

"Программа поддержки производителей электронной техники, в рамках которой они могут взять льготные кредиты по ставке до 5%, продлевается на 2023-й и последующие годы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Кабмин расширил перечень электронной техники, на производство которой можно взять льготный кредит. Теперь в этот перечень входит не только вычислительная техника, но и телекоммуникационное и офисное оборудование, в том числе принтеры, сканеры, факсы, мобильные и стационарные телефоны.

Кроме того, увеличен период льготного кредитования с одного года до пяти лет. Максимальный размер кредита — 100 миллиардов рублей. Банки начнут выдавать льготную IT-ипотеку по новым условиям с 7 февраля

Отмечается, что решение о продлении программы льготного кредитования направлено на дальнейшее развитие производства электронной техники в России. На эти цели в 2023 году будет выделено около 7,5 миллиарда рублей в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".

"Принятые меры позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники и ускорить создание новых собственных высокотехнологичных производств в этом стратегически важном секторе", — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 30 января.