МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Ситидрайв", один из крупнейших каршерингов (принадлежит "Сберу"), пополнил свой автопарк в Москве и Петербурге 450 новыми автомобилями китайских брендов, среди которых — Geely, Cherry и Exeed, сообщили РИА Новости в компании. "Автотор" назвал стоимость нового китайского седана

"Каршеринг-сервис "Ситидрайв" продолжает наращивать автопарк: на линии появится 450 новых автомобилей. … Ситидрайв впервые выведет в свой парк две модели спортивных внедорожников премиум-класса Exeed LX и Exeed TXL, обе — в комплектации Luxury. Exeed LX — компактный кроссовер C-класса с передним приводом. Вторая модель, Exeed TXL — вместительный внедорожник с полным приводом", — сообщили в сервисе.

Так же в автопарке компании появится новый для каршеринга кроссовер JAC JS4 в комплектации Luxury. Помимо новинок, московский парк пополнится машинами Chery Tiggo 7 Pro в комплектациях Elite и Travel и Geely Atlas Pro.

"Парк каршеринга в Петербурге также пополнится новой для города моделью — в Северную столицу отправится 50 кроссоверов Geely Atlas Pro", — отметили в сервисе.

В прошлом году ряд иностранных автоконцернов объявил о приостановке производства и поставок автомобилей в Россию. Среди них, в том числе, Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan, Renault, Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford и General Motors.

Минпромторг РФ, в свою очередь, разрешил параллельный импорт — таким образом, дилеры могут через альтернативные каналы привозить в страну машины брендов, официально приостановивших поставки.