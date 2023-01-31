МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Соллерс" сменил руководителей ряда своих основных заводов — "Соллерс Алабуга", УАЗа и производственной площадки во Владивостоке — в соответствии с новой структурой управления, сложившейся в условиях сложнейших вызовов прошедшего года, сообщает компания. Антон Кудрявцев стал исполняющим обязанности главы "Открытие Брокер"

"Генеральным директором ООО "Соллерс Алабуга" назначен Алексей Матасов, ранее занимавший должность исполнительного директора данного предприятия и работающий в группе с 2008 года. На должность генерального директора ООО "Ульяновский автомобильный завод" назначен Алексей Спирин, который присоединился к группе "Соллерс" также в 2008 году и до настоящего момента занимал позицию исполнительного директора ООО "УАЗ", — говорится в сообщении.

Ранее этими площадками руководил глава совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов.

"Производственную площадку "Соллерс" во Владивостоке – ООО "Автомобильные Индустриальные Технологии" — возглавил Ильдар Хисматуллин, который работает в компании с 2005 года и ранее занимал должность заместителя генерального директора СП "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", — сообщили в "Соллерсе". Ранее эту должность занимала Елена Фролова.

Кроме того, позицию руководителя заволжского филиала ООО "УАЗ" занял Ильнур Сахабиев, ранее назначенный генеральным директором ООО "Литейный завод "РосАЛит" и также являющийся производственным директором завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга".

В "Соллерс" также сообщили, что одновременно упраздняются должности исполнительных директоров производственных площадок компании.

Как пояснил Ширинов, состоявшаяся кадровая ротация на производственных предприятиях компании отражает уже сложившуюся за прошедший год структуру управления. "Молодое поколение производственных управленцев, которое возглавило наши предприятия, уже в полной мере проявило свою способность эффективно управлять операционными процессами в условиях сложнейших вызовов, с которыми мы столкнулись в минувшем году", — сказал он.