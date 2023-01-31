ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 янв — ПРАЙМ. Генпрокуратура потребовала взыскать с экс-оператора проекта "Сахалин — 1" Exxon Neftegas Limited около 15,5 миллиарда рублей задолженности по налогам и пени, сообщил корреспондент РИА Новости из Южно-Сахалинского городского суда. Производство СПГ на "Сахалине — 2" превысило плановые показатели

Заседание во вторник началось с ходатайства представителя прокуратуры об уточнении суммы иска. "У меня есть информация ФНС, по состоянию на 30 января совокупная задолженность изменилась в связи с уточненными требованиями о задолженности. Прошу принять данные уточнения вместе с документами по уведомлению сторон", — заявил он, не озвучив общую сумму иска.

Участники заседания, за исключением представителя управления ФНС по Сахалинской области, ходатайство поддержали. Налоговая служба мотивировала свою позицию тем, что требования по пене за четвертый квартал 2022 года компании не выставлялись в связи с введением новых положений о едином налоговом счете и едином налоговом платеже.

Один из участников процесса рассказал РИА Новости, что первоначальная сумма иска к экс-оператору проекта "Сахалин-1" составляла чуть более 15 миллиардов рублей, но с учетом пени увеличилась почти на 500 миллионов рублей.

Следующее заседание судья назначил на 28 февраля.

Предыдущие заседания переносили 14, 19 и 27 октября из-за неявки ответчика, но в результате с учетом мнения сторон и надлежащим уведомлением было принято решение начать рассматривать иск по существу 24 ноября. Власти продлили право "Газпрома" на газ с "Сахалина-2" до 2030 года

Данные по делу свидетельствуют о том, что иск подали в Южно-Сахалинский городской суд 26 сентября. Истцами выступают Генеральная прокуратура РФ и министерство финансов Сахалинской области, ответчиком — Exxon Neftegas Limited. Третьими лицами по делу назначены областное правительство и управление федеральной налоговой службы по региону. Кроме того, управление ФСПП по Сахалинской области наложило арест на активы Exxon Neftegas Limited по решению Южно-Сахалинского городского суда, выдавшего соответствующий исполнительный лист 27 сентября. Детали иска не приводятся.

Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены. Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 13 октября.

Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).