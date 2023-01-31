МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" на уровне A++ со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Эксперт РА" повысило рейтинг "Ива Партнерс" до уровня ruB+

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" (АО) на уровне А++, прогноз по рейтингу – стабильный. Активы под управлением компании отличаются высоким качеством. На 30 сентября отношение скорректированной стоимости активов к стоимости их учета на забалансовых счетах по портфелю пенсионных накоплений составило 0,95", — говорится в пресс-релизе.

Агентство также отмечает высокую диверсификацию активов под управлением компании — на 30 сентября доля крупнейшего объекта вложений без учета эмитентов с условным рейтинговым классом ruAA и выше в совокупных активах под управлением составила 3,7%, а также незначительный объем вложений в связанные структуры — менее 5% активов под управлением на 30 сентября.

Определенное давление на уровень рейтинга оказывает неустойчивая динамика объема средств под управлением, добавляет "Эксперт РА". Так, за период с 30 сентября 2021 года по 30 сентября 2022 года объем активов под управлением вырос на 4,1%, а за аналогичный период годом ранее сократился на 14,1%.

Агентство отмечает позитивное влияние на рейтинг высокой операционной эффективности деятельности компании — за период с 30 сентября 2021 года по 30 сентября 2022 года покрытие вознаграждениями за услуги по доверительному управлению имуществом операционных расходов составило 357,4%.

Также "Эксперт РА" подчеркивает высокий уровень организации и регламентации инвестиционного процесса и риск-менеджмента. Компания обладает развитой системой управления рисками, в том числе операционными, формализованной внутренними регламентами. Методологии оценки рисков отличаются достаточно высокой степенью проработки. Собственная IT-инфраструктура компании также поддерживается на высоком уровне, заключает агентство.

АО "ТКБ Инвестмент Партнерс" специализируется на управлении средствами пенсионных накоплений НПФ (72,9% активов под управлением на 30 сентября 2022 года), активами страховых резервов и собственных средств страховых компаний (8,4%), средствами корпоративных клиентов (7,0%) и пенсионными резервами НПФ (6,7%). На 30 сентября объем активов под управлением "ТКБ Инвестмент Партнерс" составил 516,8 миллиарда рублей, объем собственных средств по форме расчета Банка России был равен 2,3 миллиарда рублей.