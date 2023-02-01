МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon совместно с Минэкономразвития РФ запускает программу поддержки представителей малого и среднего бизнеса, которые планируют начать продажи на площадке, сообщает компания. Ozon и держатели облигаций договорились об отсрочке их досрочного погашения

"Ozon и Минэкономразвития России на базе сети региональных центров поддержки предпринимательства "Мой бизнес" запускают программу поддержки для бизнеса, который планирует начать продажи на маркетплейсе", — говорится в сообщении.

Уточняется, что программа доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые ранее не продавали товары на Ozon. Для участия им необходимо с 1 февраля 2023 года подать заявку в одном из центров "Мой бизнес" или через специальную онлайн-форму.

Так, новые продавцы получат консультации от экспертов Ozon для первых продаж, а также 5 тысяч бонусных баллов, которые можно потратить на продвижение своих товаров на платформе. Они также суммируются с 18 тысячами приветственных баллов, доступных автоматически для новых продавцов при регистрации на маркетплейсе с 25 января 2023 года. "Магнит" масштабировал систему проверки срока годности просроченной молочки

"Практически во всех регионах России в центрах "Мой бизнес" услуги по выводу предпринимателей на маркетплейсы не снижают, а только наращивают свою популярность… С 2020 года наблюдается активный рост числа создаваемых компаний-МСП в торговле онлайн, основными причинами которого являются ковидные ограничения и невозможность осуществлять деятельность в сфере торговли в офлайн-режиме", — подчеркнула замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Модель маркетплейса способствует развитию малого и среднего бизнеса – площадка дает готовые инструменты для старта и масштабирования онлайн-продаж. Уже сейчас более 80% предпринимателей на платформе – представители МСБ. В партнерстве с Минэкономразвития и центрами "Мой бизнес" мы хотим помочь предпринимателям по всей стране со стартом продаж на маркетплейсе, где их товары будут доступны покупателям в более 3700 населенных пунктах по всей России", — заключил управляющий директор Ozon Сергей Беляков.