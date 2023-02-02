МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Установление предельной цены электроэнергии для зарядки электротранспорта в России создаст благоприятные условия для развития этого вида транспорта в стране, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" (AutoNet). В России предложили ограничить стоимость зарядки электромобилей

Газета "Коммерсант" ранее в четверг сообщила, что производитель электромобилей Evolute "Моторинвест" предлагает зафиксировать предельную цену электроэнергии для зарядки коммерческого электротранспорта в России на уровне 8 рублей за кВт.ч минимум на три-пять лет.

В НТИ рассказали, что в России стоимость электроэнергии одна из самых низких в мире и составляет в среднем 4 рубля за кВт.ч для потребителя. Самая высокая цена на Чукотке, где она составляет чуть больше 8 рублей, а самая низкая в Иркутске — около 1-2 рублей.

"8 рублей за 1 кВт.ч создаст крайне благоприятные условия для развития электротранспорта. При таком раскладе полная заправка электромобиля не превысит 400-500 рублей", — уверены эксперты.

"Если государство решится компенсировать эту инициативу и вывести продажу электроэнергии для зарядки электромобилей на дотационный уровень, мы станем свидетелями очень быстрого развития отрасли электротранспорта", — заключили в "Автонет".