МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Mitsubishi Motors по итогам первых девяти месяцев 2022-2023 финансового года, завершившихся 31 декабря, выросла почти в три раза к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила 130,754 миллиарда иен (1 миллиард долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. Названо число россиян, получивших максимальную скидку по ОСАГО в 2022 году

Чистая прибыль на акцию составила 87,85 иены (0,68 доллара) против 30,06 иены (0,26 доллара) годом ранее. Выручка концерна выросла на 27,5% — до 1,805 триллиона иен (13,9 миллиарда долларов).

По итогам всего 2022-2023 финансового года Mitsubishi Motors ожидает чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 140 миллиардов иен (1,08 миллиарда долларов). Также компания прогнозирует рост выручки на 21,6% — до 2,48 триллиона иен (около 19,1 миллиарда долларов).

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.