МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips в 2022 году увеличилась в 2,3 раза за год и составила 18,68 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Shell перестала получать российский газ с "Сахалина — 2"

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 14,57 доллара после 6,07 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в 1,7 раза, до 82,156 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов ConocoPhillips увеличился почти на 11% по сравнению с предшествовавшим годом и составил 1,738 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в 3,249 долларов, что в 1,2 раза больше прошлогоднего показателя. В пересчете на одну акцию прибыль составила 2,61 доллара после 1,98 доллара годом ранее. Объем добычи углеводородов ConocoPhillips вырос на 9%, до 1,758 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Акции ConocoPhillips на предторгах дорожают на 0,68%.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах. В конце 2021 года численность сотрудников составляла около 9,9 тысячи человек.