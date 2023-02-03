МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Условия для ведения бизнеса у немецких автопроизводителей и их поставщиков в январе значительно улучшились, сообщил в пятницу институт Ifo. Автогигант Ford получил чистый убыток по итогам 2022 года

Индекс настроений по версии Ifo в секторе в январе вырос до 14,1 с 3,4 в декабре, при этом индикатор ожиданий перешел на позитивную территорию впервые за пять месяцев.

"Однако оценка перспектив экспорта значительно снизилась", — говорит представитель Ifo Оливер Фальк.

Производители сообщают, что текущая ситуация значительно улучшилась, а заказы находятся на высоком уровне.

"Автопроизводители надеются, что им удастся выполнить имеющиеся заказы за счет расширения производства в предстоящие месяцы", — добавляет Фальк.