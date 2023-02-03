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Немецкий автопром начал год с оптимизмом
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Условия для ведения бизнеса у немецких автопроизводителей и их поставщиков в январе значительно улучшились, сообщил в пятницу институт Ifo. Индекс настроений по версии Ifo в... ПРАЙМ, 03.02.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Условия для ведения бизнеса у немецких автопроизводителей и их поставщиков в январе значительно улучшились, сообщил в пятницу институт Ifo.
Индекс настроений по версии Ifo в секторе в январе вырос до 14,1 с 3,4 в декабре, при этом индикатор ожиданий перешел на позитивную территорию впервые за пять месяцев.
"Однако оценка перспектив экспорта значительно снизилась", — говорит представитель Ifo Оливер Фальк.
Производители сообщают, что текущая ситуация значительно улучшилась, а заказы находятся на высоком уровне.
"Автопроизводители надеются, что им удастся выполнить имеющиеся заказы за счет расширения производства в предстоящие месяцы", — добавляет Фальк.