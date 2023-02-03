МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в январе упали на 3,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 17,5 тысяч машин, следует из сообщения автопроизводителя. Немецкий автопром начал год с оптимизмом

"По итогам января 2023 года официальными дилерами Lada в РФ было реализовано 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда", — отметили в "АвтоВАЗе". Согласно статистке за прошлый январь в стране было продано 18 045 машин Lada.

При этом, по данным компании, в январе значительно выросли продажи Lada Granta и автомобилей семейства Lada Niva (модели Legend и Travel): на 115,4%, до 11,9 тысяч штук и на 94%, до почти 5 тысяч машин к январю прошлого года соответственно.

"Всего с двумя семействами — Granta и Niva — мы практически повторили результат продаж января прошлого года, когда наши дилеры продавали 6 моделей Lada. Кроме того, доля рынка, по нашим расчётам, превысила 40%. Это подтверждает востребованность Lada среди россиян, а также эффективность государственных программ стимулирования спроса на автомобили", — прокомментировал результаты вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.