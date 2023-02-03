С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" предлагает пролонгировать программу поддержки газомоторной техники в России до 2030 года и увеличить объем ее финансирования, сообщил президент компании Максим Соколов на совещании по развитию рынка газомоторного топлива. Продажи "АвтоВАЗа" в России снизились в январе

Решение о продлении программы принимается ежегодно. Как в декабре сообщали РИА Новости в Минпромторге РФ, в 2023 году на нее планируется направить 2,7 миллиарда рублей.

"План на текущий год — 3 тысячи автомобилей. Но мы готовы к увеличению этих объемов минимум в три раза. Весь вопрос исключительно в платежеспособном спросе, который обеспечивает как раз программа, которая давно реализуется по поддержке и субсидированию техники на газомоторном топливе", — отметил Соколов, говоря о битопливной Lada Granta, которую можно заправлять как бензином, так и газом.

"Мы со своей стороны предлагаем пролонгировать эту программу до 2030 года, чтобы занести в соответствующий горизонт планирования", — подчеркнул он.

По словам Соколова, скидка, которая сегодня дается на покупку автомобиля Lada на газомоторном топливе, составляет 115 тысяч рублей. Однако без нее машина не пользуется достаточным спросом и производить ее будет экономически нецелесообразно. "Мы предлагаем увеличить финансирование по этой программе", — также добавил топ-менеджер.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).