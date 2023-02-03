МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Сильный рост цен на шины для легковых автомобилей в 2022 году был связан с подорожанием цен на сырье, колебаниями курса валют и логистическими проблемами, в этом году возможно снижение ценников, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. В Польше хотят купить газ и уголь на российские активы

По данным Росстата, средняя стоимость шин для легковушек в стране в 2022 году выросла на 23,5%.

"Удорожание в 2022 происходило вследствие роста цен на сырье, колебаний курса валют, логистических проблем. Изменение цен на шины "на полке" является отложенным из-за лага переработки сырья до 3 месяцев (с учетом изменений цены на сырье) и лага между производством шин и поставкой в розницу до 6 месяцев. Например, летняя шина производится в ноябре 2022 из сырья купленного по ценам августа 2022, а на полке оказывается в феврале 2023", — пояснили в министерстве.

В Минпромторге также уточнили, что в настоящий момент на рынке сформировано предложение по лету, дефицита шин не ожидается. Есть профицит мощностей, поэтому производители не заинтересованы в необоснованном росте цен. "В целом с учётом профицита мощностей и переструктурирования рынка возможно снижение цен. Ожидаем результатов после смены собственников локализованных в РФ заводов и их запуска на полную мощность", — подчеркнули в пресс-службе.