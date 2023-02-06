МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Если прогревать автомобиль во дворе дома перед поездкой, то есть риск подвергнуть опасности свое здоровье и здоровье жильцов первого и вторых этажей, а также причинить ущерб двигателю, предупредил в эфире радио Sputnik директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов. Водителям рассказали, как погода влияет на "настроение" двигателя

"Если автомобиль прогревается зимой около жилого дома, то все выхлопные газы скапливаются на высоте первого-второго этажа. Жильцам дома от этого будет нечем дышать. Помимо сажи, углекислого газа и оксида азота вырабатывается еще и бензпирен. Это канцерогенное вещество, которое при высоких концентрациях может вызвать отравление и даже убить. Могу напомнить, что если заснуть в гараже, где работает автомобиль, то это гарантированная смерть. Выхлопные газы опасны", – сказал эксперт.

По его словам, отказываться от прогрева автомобиля перед поездками стоит и ради того, чтобы сохранить двигатель машины в хорошем состоянии.

"Тут не только экологическая причина, но и техническая тоже. Я, конечно, не инженер, а эколог, но даже я знаю, что охлаждающая жидкость в автомобиле во время прогрева на месте набирает температуру быстрее, чем масло, которое быстрее разогревается в движении. Вот эта разбалансировка температуры вредна для двигателя", – отметил Пукалов.

Он посоветовал прогревать автомобиль в движении, постепенно повышая обороты.

"Во время движения на медленных оборотах двигатель прогревается более равномерно. Выезжайте со двора и постепенно набирайте скорость. Понятно, что автомобили бывают разные, но лучше двигаться так, чтобы обороты двигателя не превышали тысячи или полутора тысяч. Выше двух тысяч оборотов можно давать только через десять минут после старта. Это будет всем гораздо полезнее, потому что вредные выбросы будут рассеиваться, а автомобиль будет равномерно прогреваться", – сказал эксперт.