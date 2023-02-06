МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российская инвестиционная компания АФК "Система" заинтересовалась покупкой завода Volkswagen в Калуге, к сделке планируют привлечь казахстанского автопроизводителя Allur, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Volkswagen намерен расширять позиции на китайском рынке электромобилей

"АФК "Система" ведет переговоры о приобретении калужского завода у Volkswagen… АФК планировала привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur. В состав AllurGroup входят производственные площадки "Агромашхолдинг" и "СарыаркаАвтоПром", а также дилерская и дистрибуторская сеть AllurAuto", — пишет издание со ссылкой на слова собеседников и источников.

Как уточняют источники газете, взаимодействие казахстанской и российской сторон предполагает продолжение выпуска имеющихся моделей. АФК "Система", в свою очередь, планирует за счет сделки создать машиностроительный холдинг. По словам одного из источника, сделкой также интересуются Ближний Востока и Китай.

Volkswagen сам пытался перезапустить завод в РФ за счет поставок компонентов из Турции, но штаб-квартиры в европейских автоконцернах запрещали использовать такие схемы, "поскольку опасались их трактовки как обход санкций ЕС", сообщили собеседники изданию.

Немецкое здание Frankfurter Allgemeine Zeitung в октябре 2022 года со ссылкой на источники в компании сообщило, что после приостановки производства на заводе в Калуге в марте 2022 года, автоконцерн Volkswagen не рассчитывает на возобновление работы в России и ищет покупателей на этот актив. Пресс-секретарь автоконцерна Volkswagen заявил, что компания рассматривает несколько вариантов, один из которых — это продажа активов дочерней компании "Фольксваген Груп Рус" третьему лицу.

Компания Volkswagen Group Rus приостановила производство в России c 3 марта 2022 года. Автомобили автоконцерна собирались на заводе компании в Калуге (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid), а также на производственной площадке "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде (Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq). По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 14%, до 86,1 тысячи штук.