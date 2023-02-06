2023-02-06T10:14:25+03:00
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2023-02-06T10:14:25+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230206/839698949.html
Источники заявили об одобрении Nissan и Renault соглашения об альянсе
Бизнес
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совет директоров Nissan сегодня проголосовал за реорганизацию альянса с французским автопроизводителем Renault, сообщил источник в понедельник. Днем ранее, в воскресенье,... ПРАЙМ, 06.02.2023
авто, бизнес, новости, nissan, renault, mitsubishi
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Совет директоров Nissan сегодня проголосовал за реорганизацию альянса с французским автопроизводителем Renault, сообщил источник в понедельник.
Днем ранее, в воскресенье, соглашение о реорганизации альянса, созданного около двадцати лет назад, одобрил совет директоров Renault. Официально о соглашении будет объявлено в Лондоне в понедельник.
По словам источников, в рамках нового альянса Renault, Nissan и Mitsubishi смогут добиться синергии на расходах и выручке на сумму в несколько миллиардов евро до 2030 года.