МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Совет директоров Nissan сегодня проголосовал за реорганизацию альянса с французским автопроизводителем Renault, сообщил источник в понедельник. Nissan и Renault договорились о новом соотношении долей акций

Днем ранее, в воскресенье, соглашение о реорганизации альянса, созданного около двадцати лет назад, одобрил совет директоров Renault. Официально о соглашении будет объявлено в Лондоне в понедельник.

По словам источников, в рамках нового альянса Renault, Nissan и Mitsubishi смогут добиться синергии на расходах и выручке на сумму в несколько миллиардов евро до 2030 года.