АЛМА-АТА, 6 фев — ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана и национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) заключили улучшенный модельный контракт на добычу углеводородного сырья по проекту "Каламкас море, Хазар, Ауэзов", который будет реализован совместно с компанией "Лукойл", сообщила пресс-служба минэнерго. Землетрясение в Турции не повредило нефтепроводы, сообщила компания Botaş

Министерство напомнило, что для повышения конкурентоспособности и создания условий для привлечения дополнительных инвестиций в разработку сложных проектов 10 января введен в действие закон, предусматривающий внедрение нового механизма – улучшенного модельного контракта (УМК). Закон определяет четкие критерии сложных проектов, а также временный пакет регуляторных и фискальных преференций.

"Практическим результатом вышеуказанной законотворческой деятельности стало проведение 24 января 2023 года прямых переговоров между министерством энергетики и АО "НК "КазМунайГаз" по предоставлению права недропользования на участок недр "Каламкас море, Хазар, Ауэзов", расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря (сложный морской проект)", — говорится в сообщении.

"В качестве стратегического партнера национальной компании в области углеводородов выбрана одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, компания "Лукойл"… Шестого февраля 2023 года состоялось подписание первого контракта на добычу углеводородного сырья, заключаемого на условиях типового контракта на добычу углеводородов по сложным проектам", — отмечается в пресс-релизе.

По информации Минэнерго, реализация проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере 32 миллиона долларов, привлечение прямых инвестиций в сумме более 6 миллиардов долларов и создание на первоначальном этапе обустройства проекта порядка 2 тысяч новых рабочих мест.

КМГ и "Лукойл" 16 ноября 2021 года подписали соглашение о принципах по проекту "Каламкас-море и Хазар", предусматривающее концепцию, детали и условия совместного освоения месторождений. Глава КМГ Магзум Мирзагалиев, занимавший тогда должность министра энергетики Казахстана, сообщал, что в 2021 году была начата работа по проекту разработки месторождений Хазар и Каламкас-море на Каспии, которые уже с 2028 году позволят добывать 4 миллиона тонн нефти в год.