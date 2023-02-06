МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает продажу своих активов в РФ, включая завод в Калуге, третьей стороне, окончательное решение пока не принято, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. Источники заявили об одобрении Nissan и Renault соглашения об альянсе

"Мы постоянно следим за ситуацией и рассматриваем различные сценарии дальнейшего развития событий. Один из возможных вариантов — это продажа активов "Фольксваген Груп Рус" третьей стороне. Тем не менее, никакого решения по этому поводу не принято", — отметили в компании.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что покупкой завода Volkswagen заинтересовалась российская инвестиционная компания АФК "Система". К сделке планировалось привлечь казахстанского автопроизводителя Allur. Так, взаимодействие казахстанской и российской сторон предполагает продолжение выпуска имеющихся моделей, отмечало издание. АФК "Система", в свою очередь, планирует за счет сделки создать машиностроительный холдинг.

Как сообщали РИА Новости в октябре в головном офисе автопроизводителя, Volkswagen рассматривает продажу дочерней компании "Фольксваген Груп Рус" как возможную опцию в случае невозможности перезапуска производства в России.

Volkswagen приостановил производство в России c марта 2022 года. Автомобили автоконцерна собирались на заводе компании в Калуге (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid), а также на производственной площадке "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде (Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq).