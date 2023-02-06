МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россияне в 2022 году подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) 231 обращение с жалобами на отсутствие права выбора оператора домашнего интернета, поскольку провайдеры монополизируют целые микрорайоны и многоквартирные дома, заявил заместитель руководителя ведомства Петр Иванов. ФАС уточнила свою позицию по штрафам для поставщиков

"За 2022 год в Федеральную антимонопольную службу поступило 231 обращение с просьбой решить проблему, связанную с отсутствием права выбора операторов связи, то есть жалобами на монополизацию границ конкретных микрорайонов или многоквартирных домов", — сообщил Иванов в ходе своего выступления на парламентских слушаниях в Госдуме "Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети "Интернет" в многоквартирных домах".

Он также уточнил, что есть три основные проблемы, с которыми сталкивались в ФАС. Так, россияне обращаются в службу в случае, если единственный оператор устанавливает необоснованную высокую стоимость, предоставляет услуги низкого качества и низкую скорость доступа. Вторая проблема, которую выделил Иванов, это отсутствие конкуренции.

"Третий вопрос — это это сложность организации собрания собственников, особенно в новых строящихся районах", — добавил он.

В октябре прошлого года группа депутатов и сенаторов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о равном доступе операторов связи к инфраструктуре многоквартирного дома. Как указывалось в пояснительной записке к проекту, документом предлагалось предусмотреть безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, за исключением платы за электричество; размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников.