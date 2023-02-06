МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Камаз" начал производство обновленной версии грузовика поколения К5 с использованием компонентов, локализованных в России и дружественных странах, говорится в сообщении производителя. "АвтоВАЗ" предложил пролонгировать программу поддержки газомоторной техники

"На автомобильном заводе "Камаза" собран первый обновленный магистральный тягач КАМАЗ-54901. Выпуск этой версии К5 не будет зависеть от поставок комплектующих из недружественных стран…. В феврале на автомобильном заводе будет собрано более 70 автомобилей КАМАЗ-54901 с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах", — отметили в компании.

В новой версии тягача улучшены технические характеристики. Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Кроме того, у обновленной модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива. Также предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины, подчеркнул автопроизводитель.

Как сообщалось в прошлом году, "Камаз" с февраля 2023 года планировал вернуться к полномасштабному производству грузовиков нового поколения и к концу первого квартала выйти на выпуск около 500 грузовиков К5 ежемесячно.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).