МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил дилеру "Автодом", который намеревается купить завод Mercedes в Подмосковье, приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус", следует из распоряжения российского лидера, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Камаз" начал производить обновленную версию грузовиков поколения К5

"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года… разрешить совершение акционерным обществом "Автодом" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале "Мерседес-Бенц Банк Рус" общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих "Мерседес-Бенц Груп АГ" (Mercedes-Benz Group AG)", — сказано в документе.