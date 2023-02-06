МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Дилер "Автодом" рассчитывает закрыть сделку по приобретению активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, до конца февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской компании. Volkswagen изучит продажу завода в Калуге третьей стороне

"Мы планируем закрыть сделку до конца февраля, сейчас она на рассмотрении у правительственной комиссии. В дальнейшем мы будем продолжать производить автомобили на заводе и поддерживать наших партнеров по всем направлениям компаний, которые в периметре сделки", — отметили в "Автодоме".

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус".

О намерении уйти с российского авторынка, продав доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, "Автодому", немецкий автоконцерн Mercedes-Benz заявил в конце октября. Дилер в свою очередь сообщил, что намерен сделать все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда в РФ.