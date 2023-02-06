МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Chevron Corp начала переговоры с Алжиром о праве заняться разведкой энергоресурсов в североафриканской стране, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal. Италия и Алжир подписали соглашение о строительстве газопровода

Chevron направила в столицу Алжира представителей по связям с правительством, безопасности и развитию бизнеса, некоторые из которых встречались с алжирскими чиновниками в течение последних двух месяцев, добавляет издание, ссылаясь на источники.

Chevron планирует потратить 17 млрд долларов на энергетические проекты в этом году.

За последнее десятилетие энергетический сектор Алжира пережил несколько лет спада, отчасти вызванного снижением цен на нефть, но в прошлом году после начала спецоперации на Украине и принятия нового закона, регулирующего инвестиции, он начал восстанавливаться.

Попытка Европы избавиться от зависимости от российского природного газа дала стране толчок в развитии. Так, алжирские поставки теперь удовлетворяют более четверти спроса на газ в Испании и Италии. Государственная компания Sonatrach является третьим по величине экспортером газа в Европу после России и Норвегии.

На момент написания заметки официальный представитель Chevron не ответил на запрос Reuters о комментарии.