МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Бывший директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак переходит на работу в калининградский автомобильный холдинг "Автотор", сообщает газета "Коммерсант". Минпромторг допустил снижение ценников на шины в 2023 году

"Пак выходит на работу в калининградский "Автотор"… Какую именно должность займет бывший чиновник, собеседники "Коммерсанта" не знают, но говорят, что переход "практически согласован", — отмечает издание.

Один источник газеты предполагает, что речь пойдет о должности не ниже вице-президента, другой рассказал, что на работу на калининградское предприятие Пака позвал основатель холдинга Владимир Щербаков.

Пак возглавлял свой департамент с 2017 года и покинул министерство в сентябре 2022 года. По данным источников издания, чиновник договорился о схеме продажи активов Renault в РФ, однако, вопреки ожиданиям, не получил освободившуюся на тот момент должность замминистра.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности предприятия — около 250 тысяч машин в год. До прошлой весны на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.