МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% завода в Петербурге "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" перешли компании за символическую стоимость в размере одного евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ", также сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов японским автоконцерном в течение шести лет, следует из сообщения российского автопроизводителя. Renault сократит долю в Nissan до 15 процентов

ФГУП "НАМИ" также за символическую стоимость приобрело "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в конце ноября прошлого года. Компания объединяет российские активы Nissan — производственные и научно-исследовательские мощности автоконцерна в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Сделка предполагала опцион обратного выкупа в течение шести лет.

"АО "АвтоВАЗ" объявляет о закрытии сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус". Соответствующие документы сегодня, 07 февраля 2023 года, подписаны президентом АО "АвтоВАЗ" Максимом Соколовым и генеральным директором ФГУП "НАМИ" Федором Назаровым", — отметили в компании.

"В рамках договоренностей АО "АвтоВАЗ" приобрел долю в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" в размере 99% по цене 1 евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ", — добавили в "АвтоВАЗе".

По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, планы компании возобновить производство на заводе во втором полугодии 2023 года сохраняются. Это будут новые модели под брендом Lada в сегментах С и D. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тысяч штук.

"В ответ на текущие вызовы перед командой "АвтоВАЗа" стоит задача не только запустить производство автомобилей на площадке в Санкт-Петербурге, но и обеспечить уверенное повышение уровня локализации выпускаемой на ней продукции. Кроме того, возобновление работы завода обеспечит рост показателей промышленного производства региона и сохранение рабочих мест", — добавил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).