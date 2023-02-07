МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Отечественная платформа производства электромобилей может появиться на заводе "Москвич" через два года, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин. Москва вышла на третье место по валовому продукту среди городов мира

"Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство "Москвича" на базе бывшего производства Renault и планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России", — сказал Собянин.

В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". На предприятии уже налажен выпуск городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е".