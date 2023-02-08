МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay намерен сократить 500 сотрудников, или 4% от всего штата, сообщается в письме гендиректора компании сотрудникам, документ был размещен на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Россиянам напомнили, кому положено законно работать меньше

"В течение следующих 24 часов мы сообщим примерно 500 сотрудникам по всему миру, что их рабочие места будут упразднены. Это число составляет около 4% от нашего общего штата сотрудников", — сообщил в нем глава компании Джейми Янноне.

За последние недели ряд других крупных американских компаний из этого сектора экономики сообщал о планах сократить штат. Так, Microsoft в январе подтвердил информацию СМИ о планах компании сократить 10 тысяч сотрудников. Сообщалось также, что Alphabet, владеющий компанией Google, сократит 12 тысяч сотрудников по всему миру, а Amazon намерен сократить 17 тысяч сотрудников.

О планах сокращений также объявлялось официально или через СМИ компаниями Zoom, Boeing, Dell, Philips, IBM, Ford, Spotify, Coinbase, Goldman Sachs, McDonald's. Увольнения проходят для снижения затрат компаний, обычно они ссылаются на сложные макроэкономические условия.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. Компания по итогам последнего отчётного периода — за первые три квартала прошлого года — получила чистый убыток почти на 2 миллиарда долларов, и это после прибыли в 11,64 миллиарда за такой же период годом ранее.